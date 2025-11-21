OGC Nice - OM : les compositions probables

Après deux semaines de pause, c’est reparti pour la Ligue 1. L’OGC Nice et l’OM lancent cette 13e journée de championnat pour un bras de fer qui promet (20h45). La tension est toujours palpable entre deux équipes qui se disputent le leadership de la Côte d’Azur. Face à des Aiglons très irréguliers en ce premier tiers de saison, le club de la Canebière a l’occasion de bien lancer une série qui s’annonce dantesque. Après ce rendez-vous de l’Allianz Riviera, il faudra enchaîner avec Newcastle, Toulouse, Lille, l’Union Saint-Gilloise puis Monaco.

Il pourrait s’agir d’un tournant, pour l’un comme pour l’autre d’ailleurs car battre un gros bras du championnat peut être un élément déclencheur pour une équipe qui se cherche. Franck Haise a besoin de ça en ce moment mais ça ne sera pas simple car il déplore pas mal d’absents (Ndayishimiye, Abdelmonem et Bombito, alors que Dante et Boudaoui sont incertains). Un 3-5-2 est envisagé par le technicien avec l’incontournable Diouf dans le but. Clauss devrait démarrer à droite avec Bard à gauche pour encadrer un trio Mendy-Bah-Oppong.

Quelle défense pour l’OM ?

Au milieu, Vanhoutte a fait son trou et démarrera la rencontre, sans doute avec Abdul Samed à ses côtés, lui qui n’a été titulaire qu’une seule fois en Ligue 1 cette saison. Dans un registre plus offensif, Diop devrait occuper la dernière place de l’entrejeu. Devant, le duo pourrait être composé de Moffi et de Cho. La défense est prévenue, d’autant qu’elle souffre des absences de Medina, Aguerd et Murillo, que Rulli revient de sélection, et que Pavard n’est pas en grande forme. Le Français est tout de même pressenti pour démarrer, comme le portier argentin.

Egan-Riley et Balerdi formeraient la charnière centrale, tandis que Palmieri prendrait place dans le couloir gauche. Avec un Hojbjerg diminué ces dernières heures, et de retour de sélection, Roberto De Zerbi pourrait décider de le protéger en titularisant le revenant Kondogbia ainsi que Vermeeren. Gomes débuterait alors un cran plus haut dans un rôle de milieu offensif qu’il affectionne, en soutien d’Aubameyang, probablement déçu de ne pas aller au Mondial avec le Gabon. Greenwood, l’arme offensive principale de l’OM, sera dans le onze à droite, avec Paixao sur l’autre flanc.