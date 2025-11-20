L’OM attend Benjamin Pavard de pied ferme

Benjamin Pavard connaît des débuts sous la forme de montagnes russes depuis son arrivée à l’OM. Excellent dès ses premiers matchs et même buteur contre Lorient quelques heures à peine après son arrivée, le défenseur a tout de suite eu un impact immédiat. En défense centrale, la plupart du temps, mais aussi latéral droit sur certaines rencontres, son apport a fait du bien et permis de stabiliser une arrière garde pas toujours convaincante la saison passée. L’ancien Munichois, prêté avec option d’achat par l’Inter, est l’un des grands artisans de la belle série marseillaise du début d’automne.

La suite a été plus complexe. On peut même parler de passage à vide avant la trêve internationale. Il y a eu ce match à Lens où il est impliqué sur les deux buts adverses (défaite 2-1). Il s’était même senti obligé de s’excuser auprès des supporters. «Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité», écrivait-il sur les réseaux sociaux. Ce fut la conclusion d’une semaine désastreuse où quelques jours auparavant, il déviait malencontreusement le ballon de la main pour tromper Rulli face au Sporting.

De Zerbi sur Pavard : «il a souffert à cause de ces épisodes malheureux qui sont arrivés de manière rapprochée»

Un passage à vide que l’OM espère bref. Pas convoqué par Didier Deschamps pour affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, l’international français (55 sélections, 5 buts) a pu se réfugier dans le travail et recevoir le soutien de ses coéquipiers, notamment Geoffrey Kondogbia pour qui «il n’y a pas de sujet». «Je vois le même Ben qui est arrivé chez nous, qui a marqué son but contre Lorient. Je n’ai pas vu de changement. Sur certains matchs, on peut être bien ou moins bien. De l’intérieur, je le vois serein et content d’être ici. Comme lui et le reste du groupe, on est content de lui», affirme le milieu de terrain, à la veille d’un déplacement compliqué à Nice (20h45).

Même son de cloche chez Roberto De Zerbi, lequel va devoir compter sur Pavard demain à l’Allianz Riviera en raison du grand nombre d’absents en défense (Aguerd, Medina, Murillo). «Ça ne dépend pas seulement du niveau du joueur mais de sa sensibilité. C’est un joueur sensible et il a souffert à cause de ces épisodes malheureux qui sont arrivés de manière rapprochée, concède le coach italien. Mais c’est le joueur qui a joué au plus haut niveau dans notre équipe. Il a voulu venir ici, il a fait des efforts sur son salaire. Il a l’affection et la confiance de tous.» Pavard (29 ans) sera attendu au tournant face au Gym, un match jamais simple à aborder quand on est à l’OM, puis viendra l’heure de Newcastle. C’est déjà un tournant dans cette saison.