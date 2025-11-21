AS Monaco : ça se précise pour Paul Pogba
Demain soir à 19 heures, l’AS Monaco va défier le Stade Rennais au Roazhon Park. Un stade qui pourrait être le théâtre de la première de Paul Pogba en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Le Français est de plus en plus proche d’un retour. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli, son entraîneur, a été invité à s’exprimer sur son cas. Ses propos sont relayés par RMC Sport.
«Pour Paul, il y a encore une séance aujourd’hui, on fera l’état du groupe après cette séance. Présent dans le groupe ? Si ça se passe bien, ça pourrait être le cas. On est tous contents de l’évolution individuelle de nos joueurs et Paul en fait forcément partie. Il y a des objectifs qu’on se fixe, on est sur la même ligne par rapport à ça. Chacun a sa trajectoire, on essaie de l’amener au plus haut pour que le collectif en ressorte gagnant. Il a les qualités pour s’adapter à ce qu’on veut mettre en place au milieu, il n’a pas perdu sa vista, ni sa technique.» Prudent, Pocognoli tranchera définitivement dans la journée pour son joueur.
