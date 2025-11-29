Menu Rechercher
Monaco : le soulagement du héros Minamino après la victoire face au PSG

Monaco 1-0 PSG

Monaco sort de l’ombre. Après trois matchs consécutifs sans succès, l’ASM a renoué avec la victoire en créant la sensation face au PSG ce samedi (1-0), à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Un soulagement pour l’entraîneur Sébastien Pocognoli mais aussi pour son joueur Takumi Minamino, buteur en Ligue des Champions contre Pafos cette semaine (1-1) et à nouveau aujourd’hui.

« C’était une grande victoire pour nous, je suis très satisfait, on a vécu des moments difficiles, j’espère qu’après ce résultat, on va vivre de bons moments. Mentalement et physiquement, nous sommes restés unis après le carton rouge », a souligné le Japonais.

