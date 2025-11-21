EdF, Real Madrid : Kylian Mbappé a bien repris l’entraînement

Rien de bien grave a priori pour Kylian Mbappé. Libéré pour une «inflammation de la cheville droite» par le staff de l’équipe de France la semaine dernière, le Madrilène a repris l’entraînement collectif ce vendredi avec son club. Pour rappel, Mbappé n’avait pas participé à la rencontre des Bleus comptant pour du beurre en Azerbaïdjan (1-3), profitant par ailleurs de ses jours libres pour se rendre à Dubaï, ce qui avait suscité de vives réactions.

Il circulait l’idée que la blessure du capitaine des Bleus aurait pu être diplomatique, le joueur n’ayant pas réalisé d’examens à son retour à Madrid. Rien n’a officiellement été établi, mais les Merengues peuvent se réjouir du retour de leur star, présente aux côtés de Jude Bellingham sur les clichés postés par le club ce matin lors de la séance d’entraînement. Reste à savoir si le joueur participera à la rencontre face à Elche, dimanche. Mais en interne, personne ne s’inquiéterait de l’état de la cheville du Français.