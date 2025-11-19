L’escapade de Kylian Mbappé à Dubaï continue de faire jaser

La trêve internationale avait pourtant tout pour être sereine pour l’équipe de France, qui avait solidement assuré sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde après sa large victoire contre l’Ukraine (4-0). Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et auteur d’un doublé lors de cette rencontre, avait rempli sa part du contrat avant que Didier Deschamps ne l’autorise à quitter le rassemblement. Officiellement touché à la cheville, l’attaquant du Real Madrid a été libéré avant le déplacement en Azerbaïdjan, laissant ses coéquipiers gérer la fin de cette fenêtre internationale sans lui. Cette absence anticipée a immédiatement ravivé des souvenirs de l’automne 2024, lorsque les forfaits répétés du Bondynois en sélection avaient déjà fait couler beaucoup d’encre. Dans ce contexte particulier, son départ prématuré n’a pas tardé à susciter interrogations et commentaires. La raison invoquée pour son retour était limpide : une inflammation persistante de la cheville droite, conséquence d’une blessure contractée début octobre.

Pourtant, quelques heures plus tard, les réseaux sociaux s’enflammaient. Sur Instagram, le compte Drikcfootball publiait des photos d’étiquettes de bagages au nom de Mbappé, indiquant un vol Paris–Dubaï samedi matin. Le joueur a effectivement passé plusieurs jours sous le soleil de l’émirat, séjournant à l’hôtel Atlantis The Royal et se rendant au club de padel « Padel One ». Impossible de savoir s’il a réellement joué, mais sa simple présence dans ce cadre paradisiaque, alors que ses coéquipiers disputaient un match officiel, n’a pas manqué d’alimenter le débat. D’autant que, selon le communiqué de la Fédération française de football publié vendredi, le joueur devait effectuer des examens médicaux « dans la journée » à Madrid pour évaluer sa cheville. Des examens qui, finalement, n’ont jamais eu lieu selon les informations de L’Equipe.

Aucun saut à Madrid n’était prévu

Car un autre élément a rapidement émergé. Contrairement à ce qu’annonçait la FFF, Mbappé n’a jamais remis les pieds à Madrid après avoir quitté Clairefontaine. Aucun passage par Valdebebas, aucun test médical, aucune consultation avec le staff du Real Madrid. Le club espagnol, loin de s’en émouvoir, s’est d’ailleurs montré parfaitement serein quant à l’état de son attaquant vedette. Selon des propos rapportés par L’Equipe, Kylian Mbappé devrait être de retour à l’entraînement ce mercredi, peut-être seulement pour des soins, avant une reprise plus complète vendredi. Sauf surprise, il sera bien titulaire dimanche à Elche, preuve que le Real Madrid ne considère pas sa situation physique comme problématique. Loin de nourrir la polémique française, la Casa Blanca semble surtout préoccupée par la gestion de la charge mentale de ses joueurs, davantage que par les fluctuations d’une blessure jugée mineure.

Cette séquence alimente toutefois l’idée d’une blessure « fantôme », ou du moins d’un pépin physique dont la gravité serait largement relative. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid cherche avant tout à préserver son joueur, conscient de la cadence infernale imposée depuis le début de saison et du climat particulier dans lequel évolue Mbappé, actuellement impliqué dans un procès complexe l’opposant au PSG. Dans ce contexte, offrir quelques jours de respiration à l’attaquant apparaît presque comme une stratégie assumée, loin d’un simple geste médical. Si l’escapade à Dubaï a pu surprendre en France, côté madrilène, elle s’inscrit dans une volonté claire qui est de protéger la star, préserver son équilibre psychologique et le maintenir dans les meilleures dispositions possibles avant les échéances cruciales à venir. Une vision bien différente de celle qui domine dans l’Hexagone, où chaque mouvement de Mbappé continue de faire jaser.