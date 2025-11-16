Azerbaïdjan - France : les notes du match

L’équipe de France a son billet pour le Mondial 2026. Victorieuse de l’Ukraine, la France pouvait aborder son dernier match des qualifications sereinement sur la pelouse de Bakou, en Azerbaïdjan. Et comme le match était anecdotique, Didier Deschamps pouvait se passer de ses meilleurs éléments et donner du temps de jeu à ses remplaçants, comme Chevalier, Khéphren Thuram, Gusto Akliouche, Ekitike, Nkunku ou encore Zaire-Emery, qui devaient se montrer pour entendre leur nom lors de la dernière liste pour aller aux États-Unis.

La suite après cette publicité

Mais dès les premières minutes, c’était la stupeur à Bakou. Sur un débordement qui a pris de surprise Gusto, Dashdamirov pouvait centrer parfaitement vers Dadashov pour l’ouverture du score devant un Chevalier trop court (1-0, 6e). Remaniée, cette équipe tricolore avait du mal dans les premières minutes à se trouver et transmettre le ballon face à des Azerbaïdjanais surprenants. Mieux au bout d’une dizaine de minutes, les Bleus ont réussi à égaliser grâce à un bon centre de Gusto directement sur la tête de Mateta (1-1, 17e). De quoi rattraper l’erreur défensive de l’ex-Lyonnais.

Les remplaçants ont pris des points

Cette égalisation rapide a remis les Bleus dans le bon sens, qui trouvait de plus en plus de repères. Gusto pensait même donner l’avantage après une belle reprise, mais une main avait été signalée (24e). C’est finalement à la suite d’un beau mouvement entre Hernandez, Thuram et encore Gusto qu’Akliouche pouvait reprendre et s’offrir son premier but en Bleus (2-1, 30e). Et après un nouveau but refusé pour Thuram, le milieu de terrain de la Juve était encore présent aux avant-postes pour reprendre un centre au second poteau, renvoyé directement par Magomedaliyev dans son propre but (3-1, 45e).

La suite après cette publicité

En gestion après la pause, les Bleus ont bien réagi pour calmer l’équipe locale. En maîtrise, sans trop se montrer dangereux, cette équipe de France remaniée n’a pas souhaité forcer le but, malgré les entrées de Cherki, Thauvin ou Barcola. Thuram aurait même pu s’offrir un but, mais Bayramov, le portier remplaçant entré en jeu, a été décisif (73e). Avec cinq victoires et un nul, la France termine ainsi sa campagne qualificative invaincue et évidemment en tête de son groupe. L’Azerbaïdjan est lanterne rouge, avec seulement un point pris.

L’homme du match : Malo Gusto (7,5) : auteur de bons derniers rassemblements, le joueur formé à l’OL a connu un début de rencontre difficile. Pris dans son dos lors de l’ouverture du score azerbaïdjanais, le défenseur de Chelsea a eu du mal à se mettre en route. Pourtant, il n’a pas mis longtemps à se rattraper avec un superbe appel et un centre tout aussi parfait pour l’égalisation de Mateta. Il aurait même pu inscrire son deuxième but en professionnel si Nkunku n’avait pas contré sa frappe de la main (25e). Remonté comme un coucou, il a réussi à offrir une seconde passe décisive pour l’opportuniste Akliouche (30e). Conquérant dans les duels, il a continué de travailler tant défensivement qu’offensivement pour être souverain sur son côté droit. Dédoublant en permanence, il a permis à Akliouche d’être plus à l’aise dans un rôle plus axial. Bref, un match réussi pour le Français qui a eu le mental pour revenir après des premières minutes compliquées.

La suite après cette publicité

Azerbaïdjan

- Mahammadaliyev (3) : portier remplaçant de Qarabag, il était complètement battu par une frappe de Nkunku à la 11e, qui a finalement terminé hors cadre. Sur une tête puissante de Mateta après un centre de Gusto, le portier azerbaïdjanais n’a rien pu faire (1-1, 17e). Mahammadaliyev s’est une nouvelle fois incliné face à Akliouche, après un tir du Monégasque à bout portant (1-2, 30e). Juste avant la pause, le portier a réalisé une grosse erreur sur le corner repris par Khéphren Thuram, il a contré le ballon dans sa propre cage (1-3). Il a été remplacé par Bayramov (5) à la pause. Contrairement à son coéquipier, Bayramov n’a lui pas encaissé de but face à cette équipe de France.

- Dashdamirov (4,5) : titularisé sur le flanc gauche, il a très bien débuté en réalisant un appel parfait dans le dos de Malo Gusto avant de délivrer un centre précis pour Dadashov, qui conclut impeccablement et crucifie Chevalier (1-0, 4e). Dashdamirov a livré un début de match impressionnant, mais à la 17e minute, il a été cette fois pris de vitesse par le même Malo Gusto, qui a ensuite délivré un centre parfait pour Mateta, égalisant ainsi pour la France (1-1). Même chose quelques instants plus tard, Gusto s’est faufilé derrière lui, et a offert un caviar à Akliouche (1-2, 30e).

La suite après cette publicité

- Krivotsyuk (3) : totalement pris de vitesse par un très bon Nkunku, il a réalisé une très grosse faute sur le Milanais. Krivotsyuk a logiquement écopé d’un carton jaune après un tacle non maîtrisé. Il a aussi peiné dans la relance et a beaucoup souffert face à Akliouche sur son côté gauche.

- Mustafazade (2,5) : dans un duel constant avec Jean-Philippe Mateta, le défenseur axial n’a rien pu faire face à l’attaque de Crystal Palace, à l’image du but du tricolore à la 17e (1-1). Le Français de 1,92m a toujours gagné ses duels face au défenseur de Qarabag, notamment dans les airs.

- Q.Aliyev (3,5) : le joueur de Zira, 5e du championnat azerbaïdjanais, qui compte 16 sélections, n’a pas eu mince affaire dans son duel face à Théo Hernandez sur son couloir droit. Dans le dur offensivement, il a aussi beaucoup subi les dédoublements du joueur d’Al Hilal.

- Badalov (3) : absolument dépassé sur son flanc droit, le défenseur de Neftchi s’est fait prendre de vitesse tout au long de la rencontre par Hugo Ekitiké et Christopher Nkunku. Par chance, les deux hommes sont souvent passés par le milieu de terrain, notamment Khéphren Thuram, et n’ont pas accentué les appels de balle sur le couloir de Badalov. Il a joué excessivement bas tout au long de seconde mi-temps.

- Mahmudov (4) : capitaine de cette formation de l’Azerbaïdjan, il a joué très haut sur le terrain, pourtant il était aligné au cœur du jeu par Abbasov. Il a fait face à un duo Thuram-Zaïre-Emery très solide dans l’entrejeu et n’a pas vraiment réussi à imposer son jeu, malgré quelques prises de risque. Le capitaine a complètement perdu pied en seconde période, à l’image de sa passe totalement ratée à la 64e. Il a été remplacé par Abdullazade à la 66e.

- Khaybulaev (2,5) : aligné au cœur du jeu, dans un duo avec Mahmudov, il a semblé dépassé par l’intensité mise par l’équipe de Didier Deschamps. Il n’a pas fréquemment réussi à trouver ses coéquipiers vers l’avant, bien contenu par un Malo Gusto des grands soirs. Il a fait une très grosse faute sur Lucas Hernandez à la 67e, et aurait pu être averti par l’arbitre. Il a ensuite écopé d’un jaune à la 72e pour une nouvelle grosse faute.

- Nuriyev (3) : positionné sur l’aile droite, il avait la lourde tâche que d’attaquer face à l’un des latéraux gauches les plus rapides du monde, Théo Hernandez. Et l’ancien joueur du Milan AC, bien épaulé par son frère Lucas Hernandez, a complètement muselé le joueur de Zira. Il a évolué assez bas pour aider ses coéquipiers du milieu de terrain sur l’aspect défensif. Un match compliqué pour lui. Il a finalement été remplacé par Akhundzade (4) à la mi-temps. L’entrant a manqué de précision tout au long du match, à l’image de sa passe longue ratée à la 54e.

- K.Aliyev (3) : aligné sur le couloir gauche de l’attaque de l’Azerbaïdjan, il a tenté de s’introduire à de nombreuses reprises à l’intérieur du jeu, mais Zaïre-Ermery l’a très bien contenu. En seconde période, il a absolument disparu, trop esseulé sur son aile. Après un match compliqué pour lui, il a été remplacé par Ahmadzada à la 87e.

- Dadashov (5) : positionné au poste d’avant-centre, l’attaquant du Motor Lublin a ouvert le score pour l’Azerbaïdjan à la 4e minute, inscrivant son 4e but en sélection. Servi par Dashdamirov côté gauche, Dadashov a coupé le centre au premier poteau et trompé Lucas Chevalier à bout portant, donnant immédiatement l’avantage à son équipe (1-0). Le joueur de 26 ans a magnifiquement entamé cette rencontre. Il a disparu ensuite, bien trop esseulé en attaque et bien pris dans les duels par Konaté. Il a ensuite été remplacé par Hüseynov à la 75e.

France

- Chevalier (4) : pour sa première titularisation, le gardien du PSG a connu une entame difficile. Sur le premier tir concédé, il n’a pas pu arrêter une frappe pourtant axiale (4e). Moins sollicité par la suite, il s’est remis en selle avec des interventions faciles et des relances appliquées. Ce n’est néanmoins pas un match qui fera repartir sa confiance à la hausse ni qui lui permettra de mettre le doute dans la tête de Didier Deschamps pour le poste de gardien.

- Gusto (7,5) : voir ci-dessus.

- Konaté (5) : alors qu’il a expliqué qu’il ne comprenait pas vraiment son déclassement mais qu’il travaillerait pour retrouver sa place de titulaire chez les Bleus, le défenseur de Liverpool a été plutôt solide. Intéressant dans la relance et dans ses inspirations balle au pied, il a été souverain sur les duels et n’a pas démérité dans la conquête du ballon dans les airs. Un match à mettre en relief face à l’adversité modeste.

- L.Hernandez (4,5) : intéressant depuis le début de la cuvée avec le PSG, l’ancien Bavarois n’a pas eu grand-chose à réaliser ce dimanche. Fautif sur le premier but en étant totalement passif sur son duel avec Dadashov, il est revenu dans la partie mais n’a pas été particulièrement impressionnant dans ses interventions.

- T.Hernandez (5) : décrié depuis des mois en Bleu, le défenseur gauche a réalisé un match assez moyen. Moins dangereux offensivement que lors de ses grandes heures, il n’a jamais semblé réellement dépassé face aux attaquants de l’Azerbaïdjan. Tentant quelques offensives, il aurait pu faire plus et s’appliquer davantage sur de nombreuses transmissions.

- Zaïre-Emery (6,5) : récompensé par un bon début de saison avec le PSG, le milieu de 19 ans a démontré qu’il était en forme. Avalant les kilomètres tel un marathonien, il n’a pas hésité à colmater de nombreuses brèches défensivement. Ainsi, son nombre d’interceptions et de ballons grattés a explosé dès le quart d’heure de jeu. Perdant quelques ballons, il a été impressionnant dans sa faculté à apporter beaucoup de dynamisme dans l’entrejeu. Un match qui confirme son beau début de saison.

- Thuram (6,5) : appelé après une vague de blessures dans l’entrejeu français, le milieu de la Juventus avait des points à gagner ce dimanche. Très solide dans les duels, l’ancien Niçois a surtout brillé techniquement. Doté d’une sacrée qualité de passes, il s’est illustré avec une magnifique ouverture pour Malo Gusto sur le deuxième but français. Proche de marquer, il a vu son but être refusé dans un premier temps avant de réellement marquer son but juste avant la mi-temps après une intervention peu catholique du gardien adverse (45+3e). Auteur d’un match plein, il a continué de rayonner jusqu’à la fin du match où sa faculté à dominer ses adversaires a été franchement bluffante. Il a clairement marqué des points ce dimanche.

- Akliouche (6) : relancé dans le onze des Bleus en raison du match sans enjeu, le Monégasque avait l’opportunité de faire ses gammes sans pression. Et dans ce contexte, Akliouche a réalisé un match intéressant dans la création. Tantôt sur le couloir pour travailler son vis-à-vis tantôt plus axial pour distiller quelques ballons, il a été récompensé par un but plein d’opportunisme à la 26e minute de jeu. Inspiré, il a marqué des points ce dimanche et a été remplacé à la 62e minute par Florian Thauvin, qui a tenté beaucoup de choses.

- Nkunku (6) : aligné en tant que meneur de jeu légèrement excentré sur la gauche, le joueur formé au PSG a réalisé un match mi-figue mi-raisin. Relais fiable techniquement, il n’a pas démontré un génie particulier pour faire la différence offensivement mais a été intéressant. Très actif face au but, il a constamment été à hauteur des deux attaquants de pointe pour apporter le surnombre. Souvent à la conclusion des actions, il n’a pas eu la réussite escomptée et a empêché Gusto de marquer peu avant la demi-heure de jeu. Brillant par quelques étincelles, il s’est loupé sur certaines tentatives et aurait dû faire de meilleurs choix dans d’autres circonstances. Remplacé par Rayan Cherki (62e), toujours aussi à l’aise techniquement.

- Ekitiké (4) : après un début de saison réussi avec Liverpool et une entrée exceptionnelle face à l’Ukraine jeudi, l’ancien du PSG a eu plus de mal ce soir. Dans un système particulier avec Mateta et Nkunku, l’attaquant longiligne n’a pas forcément eu l’espace pour s’exprimer. Peu mis en avant et peu disponible, il n’a pas réussi à sortir du lot et a raté quelques actions élémentaires. Un match à oublier mais qui ne doit pas réduire son beau rassemblement dans l’ensemble.

- Mateta (6) : titularisé sur le front de l’attaque, le héros des J0 2024 a montré qu’il était une alternative crédible pour le poste de buteur chez les Bleus. Pesant sur la défense en permanence, c’est lui qui a égalisé d’une tête puissante. Puissant, il a été un relais privilégié en attaque et a montré des facultés techniques qui démontrent qu’il peut être intéressant dans de nombreux registres. De bon augure pour la suite. Remplacé à la 79e minute par Barcola.