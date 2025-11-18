Al Ittihad : l’analyse sincère de Benzema sur son aventure saoudienne

Dans son entretien à AS, Karim Benzema évoque son installation à Djeddah avec un enthousiasme palpable, soulignant une vie très agréable et comparable à celle qu’il menait à Madrid. « C’est un pays que j’aime beaucoup. Chaque année, il s’ouvre un peu plus et attire de plus en plus de visiteurs », confie-t-il, mettant en avant les multiples attraits de la ville : « il y a de bons restaurants, des plages… Il y a plein de choses à faire. ». Pour Benzema, l’Arabie saoudite représente bien plus qu’un simple lieu de travail, « c’est un pays en pleine ouverture, où les interactions sont courtoises » et où le football peut se développer grâce à « l’expérience de joueurs venus d’Europe ». Avec Cristiano Ronaldo, l’attaquant de 37 ans estime avoir été l’un des précurseurs de cette dynamique, apportant aux jeunes locaux les méthodes et la discipline nécessaires pour espérer évoluer vers d’autres clubs : « je me sens vraiment apprécié par eux. Cela se voit à tous les niveaux. Les fans sont toujours là pour moi. Ils me donnent et me transmettent une confiance immense ».

Sur le plan sportif, Benzema se montre pleinement investi dans son rôle à Al Ittihad, club avec lequel il a marqué l’histoire en remportant la Coupe du Roi et le championnat la saison précédente : « je pense que ce club apprécie cette volonté de progresser ; il a cette mentalité de réaliser de grandes choses dans le football. Nous avons des supporters fantastiques ; ils sont toujours là pour nous soutenir, à domicile comme à l’extérieur. C’est très important pour nous. C’était une période formidable, très spéciale pour tout le monde ». Si son rôle de leader est évident, il préfère mettre l’accent sur l’accompagnement de ses coéquipiers : « je suis là pour aider mes coéquipiers. Si je suis performant, c’est parce qu’ils m’en donnent l’occasion. Marquer des buts, c’est l’affaire de tous. Je peux les conseiller sur et en dehors du terrain, pour qu’ils progressent et qu’un jour, ils puissent, eux aussi, intégrer d’autres équipes. »