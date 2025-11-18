Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso a été décisif avec Tchouameni

Aurélien Tchouameni @Maxppp

Recruté par le Real Madrid en 2022 en échange de 80 M€, Aurélien Tchouameni a vécu plusieurs mois compliqués. Mais depuis que Xabi Alonso a pris les rênes de la Casa Blanca, le milieu de terrain français est redevenu un titulaire incontournable chez les Merengues. Ancien milieu de terrain, Alonso a-t-il aidé l’ancien Monégasque à relever la tête ? Le principal intéressé confirme que son nouveau coach l’a aidé.

« Dès le premier jour, on a eu une réunion vidéo, lui et moi. Il m’a montré des images de la saison sur le positionnement, ce que je peux améliorer, ce sur quoi je peux m’appuyer. Le positionnement, le jeu avec et sans ballon. Je sens depuis le début de saison que j’ai progressé sur certains aspects. Le positionnement avec ballon. Le jeu vers l’avant. Le positionnement dans les "carrés". Tu peux beaucoup courir, mais il faut savoir courir aussi de manière efficiente. Parfois, il n’y a pas beaucoup d’efforts à faire pour recevoir le ballon dans la bonne position et tu perds moins d’énergie », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe.

