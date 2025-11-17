Real Madrid : Karim Benzema défend Xabi Alonso

Il est arrivé au Real Madrid en même temps que Xabi Alonso (en 2009, ndlr). Aujourd’hui, Karim Benzema n’est plus dans la capitale espagnole, mais il peut admirer les débuts de son ancien partenaire devenu coach des Merengues. Et si Alonso semble avoir des difficultés avec son vestiaire, Benzema est monté au créneau pour le défendre.

«Je me souviens quand nous jouions ensemble, et c’est pareil aujourd’hui en tant qu’entraîneur. Pression, passes verticales… un jeu qui me plaît. Cela ne fait que six mois, et il s’en sort très bien. Il faut du temps», a-t-il confié dans un entretien accordé à AS.