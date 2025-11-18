Robinho change de prison

Robinho a été transféré de la prison de Tremembé, surnommée la « prison des célébrités », vers le centre de réinsertion de Limeira dans l’intérieur de São Paulo (Brésil). L’ex-footballeur de 41 ans a été condamné à neuf ans de prison en 2022 en Italie pour un viol collectif commis en 2013. La Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) a précisé que ce transfert avait été demandé par la défense de Robinho. Selon le média brésilien O Globo, les avocats avaient sollicité fin octobre un transfert vers une autre prison de l’État de São Paulo, demande initialement refusée par le tribunal, qui avait indiqué que la requête devait être déposée directement auprès de la SAP.

Dans sa demande, la défense avait souligné que Robinho avait « une conduite exemplaire, sans antécédents disciplinaires » et qu’il était un « délinquant primaire avec une seule condamnation pénale ». Trois établissements avaient été proposés : Bragança Paulista, Rio Claro et Limeira et c’est ce dernier qui a été retenu. Les avocats avaient également tenté de réduire la peine du joueur, évoquant sa formation professionnelle en électronique, radio et télévision, dans le but d’obtenir une réduction de 50 jours de prison mais cette demande a été rejetée.