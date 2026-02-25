LdC : tous les qualifiés pour les 1/8es de finale

Les barrages de la Ligue des Champions ont pris fin ce soir. Hier, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, la sensation Bodo/Glimt et Newcastle ont été les premiers à valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Ce soir, ils ont été rejoints par Galatasaray, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et l’Atalanta, qualifiée au terme d’un match complètement fou. Ces huit équipes affronteront celles qui ont terminé dans le top 8 de la phase de ligue.

La suite après cette publicité

Un top 8 composé de : Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City. Unique représentant du football français encore en lice, le PSG défiera soit Chelsea, soit le Barça. Pour rappel, le tirage des huitièmes se déroulera vendredi prochain à 12h. Les matches aller se joueront les 10-11 mars et les manches retours une semaine plus tard, les 17-18 mars.

La liste des 16 clubs qualifiés pour les 1/8es de finale :

Têtes de série

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

FC Barcelone

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Non têtes de série

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Bodo/Glimt

Newcastle

Atalanta

Galatasaray

PSG

Real Madrid