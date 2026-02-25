LdC : tous les qualifiés pour les 1/8es de finale
Les barrages de la Ligue des Champions ont pris fin ce soir. Hier, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, la sensation Bodo/Glimt et Newcastle ont été les premiers à valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Ce soir, ils ont été rejoints par Galatasaray, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et l’Atalanta, qualifiée au terme d’un match complètement fou. Ces huit équipes affronteront celles qui ont terminé dans le top 8 de la phase de ligue.
Un top 8 composé de : Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City. Unique représentant du football français encore en lice, le PSG défiera soit Chelsea, soit le Barça. Pour rappel, le tirage des huitièmes se déroulera vendredi prochain à 12h. Les matches aller se joueront les 10-11 mars et les manches retours une semaine plus tard, les 17-18 mars.
La liste des 16 clubs qualifiés pour les 1/8es de finale :
Têtes de série
Arsenal
Bayern Munich
Liverpool
Tottenham
FC Barcelone
Chelsea
Sporting CP
Manchester City
Non têtes de série
Atlético de Madrid
Bayer Leverkusen
Bodo/Glimt
Newcastle
Atalanta
Galatasaray
PSG
Real Madrid
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer