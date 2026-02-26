Un média espagnol annonce la date du dernier match d’Antoine Griezmann avec l’Atlético

Antoine Griezmann est-il sur le point de quitter l’Europe et son club de coeur, l’Atlético de Madrid ? C’est fort possible. Ces derniers jours, une rumeur insistante annonçait un forcing de clubs de Major League Soccer pour le Français de 34 ans. Un temps annoncé au Los Angeles FC, « Grizi » est finalement la cible d’Orlando. Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros (210 buts en 481 matches) a toujours clamé son envie de finir sa carrière aux États-Unis, mais le timing de son potentiel départ peut surprendre. Orlando veut en effet boucler son arrivée avant la fin du mercato de la MLS, le 26 mars prochain.

L’Atlético peut-il se permettre de lâcher son remplaçant de luxe sans pouvoir le remplacer ? Interrogé, Diego Simeone s’était montré prêt à accepter le choix de son joueur. « J’espère qu’il choisira ce qui est le mieux pour lui, et ce qu’il souhaite vraiment, il mérite d’avoir ce qu’il désire ». Un avis que ne partage pas vraiment le directeur du football du club, Mateu Alemany. « Griezmann est un joueur de l’Atlético de Madrid et a deux ans et demi de contrat. Nous n’avons aucune connaissance de tout cela. Griezmann est un joueur important pour le club ».

Un dernier match contre un autre club symbolique

Griezmann joue peut-être moins, mais il reste décisif et l’Atlético a des échéances importantes à venir. Le club tente de verrouiller sa place dans le top 4 de la Liga synonyme de C1 et peut encore décrocher la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Mais ce soir, la célèbre émission El Larguero diffusée sur la radio Cadena SER annonce que le départ de Griezmann se précise. « Ce qu’on me dit, c’est que Griezmann est prêt à partir maintenant. C’est ce que m’ont dit deux personnes en qui j’ai toute confiance, et c’est pourquoi je vous en parle. Je vous dis que les chances qu’il parte pendant ce mercato, qui est encore ouvert en MLS, sont beaucoup plus élevées qu’il n’y paraît », a déclaré le journaliste vedette de l’émission, Manu Carreño.

Et ce n’est pas tout. Le planning des adieux de Griezmann à l’Atlético aurait déjà été élaboré. Ainsi, le champion du monde 2018 jouerait le match de Liga contre Oviedo ce week-end, la demi-finale retour de Coupe du Roi contre le Barça dans une semaine et disputerait son tour dernier match avec l’Atlético le samedi 7 mars face à la Real Sociedad. Un dernier tour de piste chargé en symboles puisque Griezmann jouerait son dernier match avec son club de toujours face à celui qui a lancé sa carrière en Espagne.