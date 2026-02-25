Le communiqué du Real Madrid contre le socio auteur d’un salut nazi

Alors que les tribunes du Bernabéu déployaient un tifo «non au racisme» suite à l’affaire Prestianni-Vinicius Jr, les réseaux sociaux s’enflammaient après la publication d’une vidéo montrant un socio merengue en train de faire un salut nazi. Expulsé, ce supporter risque de ne plus jamais remettre les pieds dans l’enceinte madrilène. C’est en tout cas ce qu’annonce la Casa Blanca ce soir dans un communiqué.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C. F. annonce avoir demandé en urgence à la commission disciplinaire du club d’engager une procédure immédiate d’expulsion à l’encontre du membre qui a été filmé par les caméras de télévision en train de faire le salut nazi dans la zone où se trouve la tribune des supporters, quelques instants avant le début du match entre le Real Madrid et Benfica. Ce membre a été localisé par les agents de sécurité du club quelques instants après son apparition à l’écran et a été immédiatement expulsé du stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid condamne ce type de gestes et d’expressions qui incitent à la violence et à la haine dans le sport et dans la société», peut-on lire dans le communiqué.