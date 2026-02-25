Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : un supporter exclu du stade après un salut nazi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le Santiago Bernabéu du Real Madrid CF @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Alors que le Real Madrid défie Benfica ce mercredi lors des barrages de la Ligue des Champions, le club merengue concède pour le moment un match nul 1-1 après sa victoire 1-0 de l’aller. Essayant de décrocher son billet pour les huitièmes de finale, la Casa Blanca vit un match particulier après les incidents du match aller.

El Chiringuito TV
ℹ️ INFORMACIÓN de @JLSanchez78.

❌🏟️ El Madrid ha expulsado del estadio a un aficionado por hacer un gesto fascista.
Voir sur X

En effet, Vinicius Junior avait subi une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni joueur de Benfica. Un autre incident raciste a eu lieu ce soir du côté de l’Estadio Santiago Bernabeu. Selon El Chiringuito, un supporter merengue a été exclu du stade après avoir commis un salut nazi.

