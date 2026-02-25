Real Madrid : un supporter exclu du stade après un salut nazi

Alors que le Real Madrid défie Benfica ce mercredi lors des barrages de la Ligue des Champions, le club merengue concède pour le moment un match nul 1-1 après sa victoire 1-0 de l’aller. Essayant de décrocher son billet pour les huitièmes de finale, la Casa Blanca vit un match particulier après les incidents du match aller.

En effet, Vinicius Junior avait subi une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni joueur de Benfica. Un autre incident raciste a eu lieu ce soir du côté de l’Estadio Santiago Bernabeu. Selon El Chiringuito, un supporter merengue a été exclu du stade après avoir commis un salut nazi.