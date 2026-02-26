Menu Rechercher
Monaco : l’échange honnête entre Teze et un journaliste sur le rouge contre le PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jordan Teze signe à l'AS Monaco @Maxppp
PSG 2-2 Monaco

L’AS Monaco semblait exécuter son plan à la perfection face au PSG ce mercredi soir. Mais l’exclusion de Mamadou Coulibaly a tout fait basculer. Et l’ASM n’a pu résister face aux assauts parisiens. Un scénario frustrant pour les Monégasques. Et après la rencontre, Jordan Teze a évoqué le rouge de Coulibaly. Il estime qu’il n’y aurait pas eu rouge si ça avait concerné un joueur du PSG.

«Je ne sais pas comment t’expliquer. On doit trouver une solution sur nos rouges. Tu as vu le deuxième jaune ? Tu en penses quoi ?» lance-t-il à un journaliste avant d’enchaîner. «Je ne sais pas aussi. Si par exemple, ça concernait un joueur du PSG, il aurait donné ça ? C’est toujours la question mais on ne saura jamais. C’est un 2e jaune pas intelligent mais on doit trouver une solution pour éviter de concéder des rouges.»

