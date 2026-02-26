Jordan Teze répond aux journalistes qui condamnaient l’ASM face au PSG

Ce mercredi soir, l’AS Monaco n’est pas passé loin de l’exploit face au PSG. Les Monégasques, sur une double confrontation sérieuse, auront fait trembler le champion d’Europe en titre. Une performance qui a le mérite de clouer le bec aux journalistes selon Jordan Teze qui a estimé que les médias avaient condamné un peu trop vite Monaco dans ces barrages de C1.

«On a montré qui on était, qu’on était fort. Car je pense que beaucoup de journalistes avaient dit que ce serait facile pour le PSG pour se qualifier. Mais non, ce n’était pas facile pour eux. Tu as vu, même leurs supporters n’étaient pas contents. Mais on a pas gagné et à la fin c’est ça qui compte. Contre le PSG, c’est les petits détails qui font la différence. »