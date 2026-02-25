Atalanta : le geste complètement insensé de Bensebaïni qui a éliminé Dortmund

Dans une fin de match absolument surréaliste, l’Atalanta a obtenu un penalty décisif à la 98e minute suite à un geste dangereux de Ramy Bensebaïni sur Nikola Krstović. Le défenseur allemand a relevé le pied dans un duel aérien, percutant violemment la tête de Krstović, qui a immédiatement saigné et été visiblement sonné. L’arbitre a interrompu le jeu et consulté l’assistance vidéo pour confirmer la faute et infliger le deuxième carton jaune à Bensebaïni, synonyme d’expulsion.

Lazar Samardžić s’est avancé pour tirer le penalty et l’a parfaitement logé dans la lucarne, transformant cette ultime action en moment historique pour l’Atalanta. La scène a été d’autant plus intense que le sang de Krstović maculait le terrain, soulignant la brutalité de l’action et l’ampleur du retournement. Après avoir dominé l’aller, Dortmund s’est retrouvé anéanti, incapable de réagir avant le coup de sifflet final.