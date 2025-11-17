Real Madrid : Karim Benzema est catégorique sur Vinicius

Interrogé au micro de AS, Karim Benzema, interrogé sur le caractère et la personnalité de Vinicius Jr, n’a pas hésité à défendre une nouvelle fois le jeune Brésilien, souvent critiqué et soumis à une pression démesurée. « C’est un super gamin, avec un cœur énorme, qui a soif d’apprendre… Il est phénoménal. C’est sa nature. On lui met beaucoup de pression, vraiment beaucoup. Certains joueurs ne devraient pas subir autant de pression. Il est encore jeune, mais il a déjà joué beaucoup de matchs pour le Real Madrid. Il ne faut pas oublier ce qu’il a accompli. On ne peut pas dire qu’il joue mal maintenant. Ce n’est pas juste. Il joue très bien, mais il peut faire encore mieux. C’est sa personnalité », insiste l’ancien capitaine madrilène, rappelant la nature passionnée du joueur avant de poursuivre. « Il se fâche quand il sort du terrain. C’est normal. Bon, il ne devrait pas faire ça. Il faut que les gens sachent qu’il est comme ça. Il gesticule sur et en dehors du terrain. Ce n’est rien. Il joue bien, il pense pouvoir faire des choses, toucher plus de ballons, et puis on le remplace. Il gesticule parce qu’il ne veut pas quitter le terrain. C’est normal. Ce n’est rien », répète Benzema.

Dans la suite de son entretien, Benzema se montre catégorique sur les chances de Vinicius de décrocher un jour le Ballon d’Or : «Je pense qu’il pourrait remporter le Ballon d’Or un jour. Il en est capable. C’est difficile, mais il peut le faire. Cela arrivera le jour où il comprendra qu’il est sur le terrain uniquement pour jouer et qu’il laisse tout le reste de côté. Il peut le gagner. Il a le talent et il est au meilleur endroit pour y parvenir, au Real Madrid. Il n’y a pas de meilleur endroit». Selon le Nueve, Vinicius possède toutes les qualités pour devenir, tôt ou tard, le meilleur joueur du monde.