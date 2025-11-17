Karim Benzema met les choses au clair sur sa relation avec Cristiano Ronaldo

Le 28 octobre dernier, Al Nassr et Al Ittihad s’affrontaient en 8e de finale de la Coupe d’Arabie saoudite. Une rencontre qui avait tourné à l’avantage des coéquipiers de Karim Benzema (1-2), auteur de l’ouverture du score. Ce choc entre les deux géants saoudiens marquait également les retrouvailles entre le Ballon d’Or 2022 et son ex-coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Interrogé sur ses salutations jugées « très froides » par certains, l’avant-centre d’Al Ittihad a souhaité rétablir la vérité.

« Non, s’il vous plaît. On a discuté dans les vestiaires. On s’est pris dans les bras, on a parlé… Et puis, sur le terrain, on ne peut pas, ou plutôt, on ne devrait pas recommencer. Il y a beaucoup de respect entre nous, tout va bien, a-t-il indiqué pour AS. On n’a rien à se dire. On est bien. On a tous les deux appris l’un de l’autre. On dirait qu’on se sent obligés de dire ou de faire des choses devant la télé. Ce n’est pas le cas. On se respecte beaucoup. On le retrouve sur le terrain et chacun se concentre sur son propre jeu.* »