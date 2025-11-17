Menu Rechercher
Commenter
SPL

Karim Benzema met les choses au clair sur sa relation avec Cristiano Ronaldo

Par Kevin Massampu
1 min.
Cristiano et Benzema @Maxppp

Le 28 octobre dernier, Al Nassr et Al Ittihad s’affrontaient en 8e de finale de la Coupe d’Arabie saoudite. Une rencontre qui avait tourné à l’avantage des coéquipiers de Karim Benzema (1-2), auteur de l’ouverture du score. Ce choc entre les deux géants saoudiens marquait également les retrouvailles entre le Ballon d’Or 2022 et son ex-coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Interrogé sur ses salutations jugées « très froides » par certains, l’avant-centre d’Al Ittihad a souhaité rétablir la vérité.

La suite après cette publicité

« Non, s’il vous plaît. On a discuté dans les vestiaires. On s’est pris dans les bras, on a parlé… Et puis, sur le terrain, on ne peut pas, ou plutôt, on ne devrait pas recommencer. Il y a beaucoup de respect entre nous, tout va bien, a-t-il indiqué pour AS. On n’a rien à se dire. On est bien. On a tous les deux appris l’un de l’autre. On dirait qu’on se sent obligés de dire ou de faire des choses devant la télé. Ce n’est pas le cas. On se respecte beaucoup. On le retrouve sur le terrain et chacun se concentre sur son propre jeu.* »

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad
Karim Benzema
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier