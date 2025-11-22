Menu Rechercher
La sœur de CR7 monte au créneau après la polémique avec Donald Trump

Katia Aveiro, la sœur aînée de Cristiano Ronaldo, est montée au créneau pour défendre l’actuel joueur d’Al-Nassr, critiqué après sa visite à la Maison Blanche aux côtés de sa fiancée Georgina Rodriguez. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a dénoncé les « hypocrites » qui s’indignent de cette rencontre : « Il se rend à la Maison-Blanche, et soudain c’est une explosion émotionnelle nucléaire ! Hypocrites, vous êtes tous des hypocrites ! Soudain, une hystérie collective éclate, comme si Cristiano venait d’annoncer la fin du monde ! Une visite à la Maison-Blanche devient, dans l’esprit de certains, un crime diplomatique. » Elle a souligné le parcours exceptionnel de son frère : « pendant 20 ans, il a porté le Portugal sur ses épaules. Issu d’un milieu pauvre, il a bâti un empire sans prendre de raccourcis. Croyez-vous vraiment qu’il va perdre un seul neurone à cause de quelques personnes indignées ? »

Ronaldo lui-même a remercié Donald Trump pour l’accueil réservé lors du dîner de gala à Washington, écrivant sur Instagram : « merci Monsieur le Président pour votre invitation et pour l’accueil chaleureux que vous et la Première Dame m’avez réservé, ainsi qu’à ma future épouse. » Trump avait pour sa part salué Ronaldo et évoqué son fils, grand fan du Portugais : « Mon fils est un grand fan de Ronaldo… Barron a eu l’occasion de le rencontrer et je pense qu’il respecte un peu plus son père maintenant – simplement grâce au fait que je vous ai présentés. »

