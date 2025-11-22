La sœur de CR7 monte au créneau après la polémique avec Donald Trump

Katia Aveiro, la sœur aînée de Cristiano Ronaldo, est montée au créneau pour défendre l’actuel joueur d’Al-Nassr, critiqué après sa visite à la Maison Blanche aux côtés de sa fiancée Georgina Rodriguez. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a dénoncé les « hypocrites » qui s’indignent de cette rencontre : « Il se rend à la Maison-Blanche, et soudain c’est une explosion émotionnelle nucléaire ! Hypocrites, vous êtes tous des hypocrites ! Soudain, une hystérie collective éclate, comme si Cristiano venait d’annoncer la fin du monde ! Une visite à la Maison-Blanche devient, dans l’esprit de certains, un crime diplomatique. » Elle a souligné le parcours exceptionnel de son frère : « pendant 20 ans, il a porté le Portugal sur ses épaules. Issu d’un milieu pauvre, il a bâti un empire sans prendre de raccourcis. Croyez-vous vraiment qu’il va perdre un seul neurone à cause de quelques personnes indignées ? »

Ronaldo lui-même a remercié Donald Trump pour l’accueil réservé lors du dîner de gala à Washington, écrivant sur Instagram : « merci Monsieur le Président pour votre invitation et pour l’accueil chaleureux que vous et la Première Dame m’avez réservé, ainsi qu’à ma future épouse. » Trump avait pour sa part salué Ronaldo et évoqué son fils, grand fan du Portugais : « Mon fils est un grand fan de Ronaldo… Barron a eu l’occasion de le rencontrer et je pense qu’il respecte un peu plus son père maintenant – simplement grâce au fait que je vous ai présentés. »