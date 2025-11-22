Menu Rechercher
PSG : Lucas Chevalier s’exprime après sa grosse prestation contre Le Havre

Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp
PSG 3-0 Le Havre

Le Paris Saint-Germain reprend sa place de leader. Grâce à sa belle victoire acquise contre Le Havre, au Parc des Princes (3-0), le PSG gagne en confiance avant son match de Ligue des champions contre Tottenham, mercredi. Un succès dans lequel Lucas Chevalier (24 ans) a été grandement impliqué, lui qui a essuyé de nombreuses critiques ces derniers jours.

«Ce sont des matches difficiles après la trêve, ils nous ont mis en difficulté, ils sont venus nous chercher, c’est une belle équipe et on gagne 3-0. C’est bien de mettre des buts pour faire la différence et pour la confiance, c’est positif de pas prendre de but. C’est un grand club, on essaie de faire des clean-sheets, cela donne de la confiance à moi et à la défense. Mais le plus important, c’est de gagner des matches et on veut le faire tous les trois jours», a indiqué le gardien de but parisien sur Ligue 1+.

