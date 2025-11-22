PSG - Le Havre : les compositions probables

La victoire sur le gong à Lyon il y a deux semaines est déjà de l’histoire ancienne. Après la trêve internationale où, pour une fois cette saison, aucun joueur parisien n’est revenu blessé, le PSG reprend la route de la Ligue 1 par la réception du Havre. À cette occasion, le dauphin, désormais, de l’OM en championnat entame un bloc de 8 matchs qui doit l’emmener au Qatar notamment avec la Coupe Intercontinentale, avant la pause hivernale. Les organismes seront mis à rude épreuve d’autant qu’il y a encore des blessés (Nuno Mendes, Dembélé, Doué, Hakimi) alors que des matchs importants pointent le bout de leur nez (Tottenham, Athletic, Monaco, Rennes).

Luis Enrique veut travailler dans la sérénité, en attendant des temps plus propices à travailler tactiquement. L’heure est pour le moment aux trois points et rien d’autre. Et comme il y a des absents et des états de forme disparates après les retours de sélection, il y aura sans doute de quoi faire tourner face aux HAC. Chevalier sera lui bien titulaire, après avoir connu sa toute première sélection en équipe de France. Zaïre-Emery, rappelé par Didier Deschamps durant ce rassemblement, pourrait démarrer à droite de la défense, avec Lucas Hernandez aligné à gauche, alors qu’il a joué dans l’axe en Azerbaïdjan dimanche dernier.

Opportunité pour Ramos ?

La charnière parisienne serait elle composée de Zabaranyi et Beraldo, ce dernier étant resté à Paris. Cela ferait souffler Marquinhos et Pacho. Dans l’entrejeu, on devrait revoir Neves, auteur du but de la victoire dans les dernières secondes à Lyon, avec Vitinha et Mayulu. Devant, il y a quelques incertitudes puisque tous les éléments disponibles étaient en sélection. Lee reste favori pour démarrer à droite devant Mbaye et Kvaratskhelia, lequel a joué 180 minutes pendant la trêve. Dans l’axe, Ramos aurait une belle opportunité de montrer qu’il est plus qu’un simple supersub. Barcola est lui le favori pour commencer sur le côté gauche.

En face, Le Havre sera bien plus qu’un faire-valoir. 12es avant le coup d’envoi, les Normands restent sur série intéressante de quatre matchs de suite sans défaite, dont deux victoires. Didier Digard présenterait un 4-4-2 en losange avec Diaw, formé au PSG, dans les buts. Nego et Zouaoui postulent dans les couloirs droit et gauche de la défense pour entourer une charnière sans doute composée de Sangante et Lloris. Un doute subsiste tout de même pour le capitaine, blessé puis malade ces derniers jours. Dans l’entrejeu, Touré serait accompagné de Seko et Kechta. Enfin devant, Ndiaye pourrait prendre une position plus offensive pour être en soutien de Mambimbi et Soumaré.