PSG : Bradley Barcola savoure son but contre Le Havre

Grâce à sa belle victoire acquise contre Le Havre, au Parc des Princes (3-0), le PSG a repris son trône de leader du Championnat et gagne en confiance avant son match de Ligue des champions contre Tottenham, mercredi. Parmi les buteurs, Bradley Barcola a réalisé une entrée décisive en inscrivant le troisième et dernier but parisien et s’est montré heureux après le succès.

La suite après cette publicité

«C’était important, on savait que l’OM était devant avant le match et il fallait gagner avec la manière. J’ai eu un peu de repos pendant la trêve donc je me sentais très bien et marquer, ça me permet de retrouver de la confiance, a-t-il expliqué sur Ligue 1+, avant de revenir sur son but inscrit en fin de match. On travaille beaucoup le fait de ne pas être hors-jeu et quand j’ai vu Kvara dans l’axe, j’ai déclenché l’appel parce que je savais qu’il allait me la mettre. C’est l’expérience».