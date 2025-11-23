Real Madrid : LaLiga met en garde contre les paris et truquages

Le Real Madrid a accueilli ce vendredi les responsables de l’intégrité de LaLiga pour rappeler à ses joueurs que les paris sportifs sur leur championnat ou toute autre compétition de la ligue sont strictement interdits. L’objectif de cette campagne annuelle est également de sensibiliser les joueurs à l’interdiction d’utiliser des informations privilégiées ou de verser/recevoir des primes liées aux matchs. « Le Real Madrid applique la tolérance zéro en ce qui concerne les paris et les matches truqués, et cela, indépendamment de la responsabilité pénale que représente la triche », ont précisé des sources du club au quotidien AS. Selon l’Association des Footballeurs Espagnols (AFE), « truquer, c’est manipuler, un acte ou une omission intentionnelle visant à altérer de manière inappropriée le résultat ou le déroulement d’une compétition pour obtenir un avantage indu ».

Le truquage est puni par le Code pénal espagnol, avec jusqu’à 4 ans de prison et 6 ans de suspension professionnelle. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) peut également infliger des amendes et retirer la licence des joueurs ou clubs impliqués. Pour prévenir tout manquement, le Real Madrid « applique des contrôles internes et surveille tous ses échelons, de la première équipe aux jeunes, en football comme en basket », et qualifie son dispositif de « modèle ». LaLiga organise chaque année 160 ateliers obligatoires d’intégrité pour les 42 clubs et leurs équipes de jeunes, rappelant notamment l’interdiction d’utiliser des informations confidentielles, de verser des primes à des tiers ou de manipuler artificiellement tout événement de jeu susceptible de faire l’objet de paris.