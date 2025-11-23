Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso ne veut pas écouter pas les critiques

Xabi Alonso @Maxppp
Elche Real Madrid

En conférence de presse, avant d’affronter Elche dimanche soir, l’entraîneur espagnol, Xabi Alonso, s’est adressé aux médias pour évoquer la forme physique de ses joueurs, mais aussi pour expliquer la manière dont il gère la pression et les critiques sur ses épaules depuis quelques semaines :

« Tout le monde est arrivé en pleine forme et plein d’énergie. Nous avons un match exigeant demain. Rien ne change. Il y a toujours des moments forts, et nous sommes impatients de nous tourner vers la suite. Nous avons des matchs importants en Liga et en Ligue des Champions. L’énergie est au rendez-vous, et nous avons besoin de tout le monde. Nous savons où nous en sommes et nous connaissons les exigences du Real Madrid. Nous prenons les choses avec philosophie, en maintenant le niveau d’exigence que nous nous sommes fixé. Inutile d’en faire toute une histoire. Je ne fais pas le lien entre la forme actuelle de l’équipe et sa condition physique. Nous sommes en pleine préparation et nous entrons dans une phase exigeante. Il y a beaucoup de matchs en peu de temps et nous avons besoin que tout le monde soit prêt à jouer. Nous devons composer avec les blessures ; voyons si nous pouvons atténuer l’absence de Militao»

