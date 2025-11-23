MLS : le Los Angeles FC d’Hugo Lloris et Heung-Min Son éliminé par Vancouver

Les Vancouver Whitecaps, menés par Thomas Müller, se sont qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest de la MLS en éliminant le Los Angeles FC d’Hugo Lloris aux tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.) après un match riche en rebondissements. Vancouver avait pris une avance de 2-0 à la pause grâce à Emmanuel Sabbi, qui a profité d’une erreur de lecture de la défense et du gardien français, puis à Mathias Laborda, bien placé après une parade de Lloris sur une tête de Müller.

Le LAFC est revenu en seconde période grâce à Son Heung-min, auteur d’un doublé, dont un coup franc direct dans le temps additionnel. Malgré la supériorité numérique à la suite du carton rouge de Tristan Blackmon, Los Angeles n’a pas su inverser le cours du match : le Coréen a heurté le poteau sur sa tentative, tandis que Marco Delgado a totalement raté sa frappe. Hugo Lloris s’est illustré avec une parade lors de la quatrième tentative des Canadiens, mais Vancouver a finalement remporté la série après un ultime tir réussi de Mathias Laborda. Le club canadien affrontera en finale San Diego ou Minnesota.