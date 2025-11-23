Santos : Neymar de nouveau blessé

Neymar encore blessé ? L’attaquant brésilien n’a pas participé à l’entraînement sur le terrain de Santos ce samedi au CT Rei Pelé, rapporte Globo Esporte. Il a ressenti des douleurs au genou depuis le match contre Mirassol et a seulement effectué des exercices en salle de musculation. Le plan du « Peixe » est de le ménager lors du match de Santos contre l’Internacional, lundi à Porto Alegre, afin de ne pas aggraver son problème, même si aucune blessure n’a été détectée. L’objectif est ensuite de le récupérer en forme pour le prochain match contre Sport, vendredi, et pour les rencontres restantes du championnat brésilien dans la lutte contre la relégation.

Neymar avait été titulaire lors des trois derniers matchs, avec une victoire contre Palmeiras (1-0), une défaite face à Flamengo (3-2) et un nul contre Mirassol (1-1). Le staff technique n’a pas encore pris de décision définitive sur son absence à Porto Alegre. Actuellement, Santos occupe la 16e place du Brasileirão, juste au-dessus de la zone de relégation avec 37 points et neuf victoires. L’Internacional est juste devant, à la 15e position, avec 40 points et dix victoires.