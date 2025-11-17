La FIFA va faciliter l’obtention de visas pour les Etats-Unis

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, la FIFA et le département d’État américain ont annoncé la mise en place du FIFA PASS, un système offrant aux détenteurs de billets un accès prioritaire aux rendez-vous d’entretien pour l’obtention d’un visa américain. Présentée lors d’un événement à la Maison Blanche en présence du président Donald Trump, du secrétaire d’État Marco Rubio, de la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem et du président de la FIFA Gianni Infantino, cette initiative vise à faciliter les démarches des millions de supporters attendus aux États-Unis. Dès début 2026, les fans ayant acheté un billet pourront ainsi solliciter un entretien accéléré pour leur visa, tandis que les voyageurs issus de pays éligibles au Programme d’exemption de visa pourront recourir à l’ESTA. Cette mesure reflète la coopération étroite entre la FIFA et les autorités américaines pour préparer un événement d’une ampleur inédite.

La Coupe du Monde 2026, organisée dans 16 villes au Canada, au Mexique et aux États-Unis dont 11 hôtes américains pour 78 rencontres, devrait attirer des foules record, avec plus de six millions de billets mis en vente. Selon une étude conjointe de la FIFA et de l’Organisation mondiale du commerce publiée plus tôt cette année, le tournoi générera un impact socio-économique majeur avec 185 000 emplois à temps plein créés, plus de 30 milliards de dollars de production brute et une contribution estimée à 17,2 milliards de dollars au PIB américain. En facilitant l’accès au territoire pour les supporters, le FIFA PASS s’inscrit comme un élément clé de cette dynamique, destinée à garantir une Coupe du Monde plus accessible, inclusive et sûre que jamais, notamment pour les supporters venus de pays habituellement «blacklistés» par les Etats-Unis comme l’Iran, le Mexique ou la Colombie. Trois pays qui entretiennent de très mauvais rapports diplomatiques avec Washington.