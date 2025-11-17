Menu Rechercher
Mondial 2026, Brésil : Carlo Ancelotti fait une annonce sur Neymar

À 33 ans, Neymar a-t-il réellement des chances de participer à la prochaine Coupe du Monde ? Le Brésilien ne brille pas spécialement avec Santos et il ne fait qu’enchaîner des blessures. Tout juste remis sur pied, l’ancien Parisien conserve néanmoins ses chances d’aller aux États-Unis. Présent à Lille pour le match amical face à la Tunisie, le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti a envoyé un message d’espoir à son joueur.

« Neymar figure sur la liste des joueurs susceptibles de participer à la Coupe du Monde. Il a désormais six mois pour intégrer la liste finale et nous n’avons qu’une chose à faire : l’observer comme les autres afin d’essayer de ne pas commettre d’erreurs dans la liste définitive. Il s’est remis de sa blessure. Il a à présent six mois pour jouer. En réalité, le championnat brésilien s’achève le 7 décembre, mais après, il pourra prendre des vacances. Ensuite, lorsque le nouveau championnat brésilien commencera, il aura le temps de montrer toutes ses qualités et aussi sa condition physique », a-t-il confié en conférence de presse.

