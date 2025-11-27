Menu Rechercher
Santos, Brésil : la décision très risquée de Neymar

Par Jordan Pardon
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

Touché au ménisque et annoncé absent jusqu’à la fin de l’année 2025, Neymar va finalement défier l’avis des médecins. Comme le révèle Globo Esporte, la star brésilienne a participé aux séances d’entraînement de son club mercredi et jeudi, alors qu’il était censé observer une période de repos à cause de sa blessure.

La raison ? Il a la ferme intention d’aider son club à se maintenir en Serie A, alors qu’il pointe à la 17e place, synonyme de relégation (il reste trois matchs). Même s’il est apparu équipé d’une attelle au niveau du genou, le joueur n’est évidemment pas à l’abri d’un mauvais appui ou d’un coup en plein match. Mais il mesure certainement mieux que personne les risques qu’il encourt, comme celui de louper la Coupe du Monde l’été prochain, son dernier grand rêve en sélection.

