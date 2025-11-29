Santos : la nouvelle soirée rocambolesque de Neymar

Cette nuit, Neymar a encore fait parler de lui. Et pour une fois, le Brésilien l’a fait sur le terrain. Depuis quelques semaines, l’ancien joueur du PSG connaît de véritables montagnes russes dans sa vie de footballeur. Un temps pointé du doigt par son vestiaire pour son attitude et ses performances, un temps héroïque sur le terrain face à Palmeiras, un temps blessé ou encore cité dans des affaires extra-sportives, bref avec Neymar, on ne s’ennuie pas. Mais au Brésil, on pense surtout à la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois et à l’état du club de Santos, menacé de disparition en cas de nouvelle descente.

Dans ce sens, le sélectionneur Carlo Ancelotti avait encore laissé la porte ouverte à Neymar, expliquant qu’il devait se focaliser sur l’idée d’arriver apte physiquement en fin de saison pour réintégrer la sélection. Mais il est toujours touché à un genou, et les chances de la star brésilienne semblaient diminuer de jour en jour. Ces derniers jours justement, Neymar avait encore rechuté au niveau du menisque au point d’être annoncé forfait pour le reste de l’année 2025, mais cette nuit, la magie a de nouveau opéré. Neymar a décidé de jouer face à Sport Recife malgré l’avis des médecins qui estimaient que c’était encore tôt, selon la presse brésilienne. Le meilleur buteur de la sélection brésilienne voulait aider les siens à sortir de la zone rouge à deux journées de la fin de saison.

Neymar sauve Santos

Un risque qui a payé puisque Neymar a fait le show dans ce match, ouvrant le score en première période d’un tir précis dont il a le secret. En seconde période, il s’est mué en passeur pour offrir le troisième but de son équipe d’un corner bien tiré. Un but et une passe décisive dans la belle victoire de Santos (3-0) qui permet au club de s’éloigner de la zone rouge. Et tout ça, en jouant avec des douleurs comme il l’a confié en après-match alors qu’il a aussi dénoncé les fausses rumeurs à son sujet. « Physiquement, je vais bien, je me sens de mieux en mieux. Cette blessure est regrettable et agaçante, certes, mais elle ne m’empêchera pas de jouer. Honnêtement, tout ne va pas bien. Mais les personnes qui doivent être au courant de ma blessure sont les médecins du club, moi-même et mon staff. Ils (les médias, ndlr) inventent beaucoup de choses et ça me rend triste et bouleversé. Je suis un être humain. Et aucun être humain ne mérite d’entendre les absurdités que j’ai entendues. Vous qui rapportez ces faits, faites attention, car c’est très nocif pour l’esprit humain. Ces décisions sont prises en interne, contrairement à ce qui a été dit, à savoir que j’aurais désobéi aux conseils du médecin. C’est une décision collective. Mais évidemment, au final, c’est moi qui devais décider. Et j’ai décidé d’être sur le terrain. C’est pourquoi je continue. Maintenant, il est temps de penser à Santos, de penser à laisser Santos là où il mérite d’être : en Série A. Et ensuite, on verra ce qu’il adviendra. »

Une attitude saluée partout ce samedi matin. Déjà ovationné par le public de Santos et en larmes au moment de sa sortie cette nuit, Neymar fait la une de toute la presse brésilienne. « Même blessé, Neymar s’est sacrifié et a brillé pour aider Santos à s’éloigner de la zone de relégation » écrit notamment Lance!. « Santos s’impose et remercie un Neymar brillant » explique de son côté Campo Grande alors qu’ESPN parle d’une « performance exceptionnelle de Neymar qui permet à Santos de respirer un grand coup ». S’il n’est évidemment plus aussi tranchant qu’il y a quelques années, Neymar a toujours cette flamme dans les jambes. Celle qui ne part jamais. Et tout le Brésil attend qu’il entretienne cette fameuse flamme pour prétendre à une place au Mondial 2026. Pour ça, il faudra aussi être épargné par les blessures, pour de bon.