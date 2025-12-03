Juventus : Giorgio Chiellini évoque l’avenir de Kenan Yildiz

Après le huitième de finale de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Udinese (2-0), Giorgio Chiellini, désormais directeur de la stratégie footballistique du club, s’est exprimé sur Mediaset au sujet de l’avenir de la pépite Kenan Yildiz. L’ancien capitaine bianconero a confirmé que les discussions autour d’une prolongation avancent doucement, mais dans un climat positif : « il y a la volonté de part et d’autre… C’est un joueur si spécial qu’il a besoin d’un peu plus de temps… mais il a un contrat long et nous sommes convaincus qu’il fera partie de l’équipe encore de nombreuses années. »

De plus, Chiellini, qui dit avoir parlé « plus de ce sujet que de tout le reste ces dernières semaines », n’a pas caché son admiration pour le jeune international turc, dorénavant l’un des talents les plus suivis d’Europe à son poste. Pour rappel, l’ancien joueur passé par le Bayern Munich lors de sa formation a inscrit 12 buts et délivrés 7 passes décisives toutes compétions confondues lors de l’exercice 2024-2025.