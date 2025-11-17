La liste des 32 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

La phase de groupes des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 de la zone Europe s’achèvera ce mardi 18 novembre. Pour rappel, il y aura 12 groupes de quatre sélections. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront alors qualifiés pour d’inédits seizièmes de finale. En attendant, plusieurs nations ont validé leur billet pour l’Amérique du Nord.

En attendant de découvrir les derniers qualifiés (il reste une journée des éliminatoires et la trêve de mars servira à qualifier les barragistes des différentes zones), les qualifications ont déjà permis à 32 sélections de valider leur ticket pour le Mondial américain. En Europe, l’Angleterre, la France, la Croatie, le Portugal et la Norvège sont déjà assurés de fouler le sol américain. Après sa victoire contre le Nigeria, la RD Congo se rapproche également d’une qualification historique.

La liste des qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

PAYS ORGANISATEURS : Canada, États-Unis, Mexique

AFRIQUE : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal

AMÉRIQUE DU SUD : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay

ASIE : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite

EUROPE : Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège

OCÉANIE : Nouvelle-Zélande