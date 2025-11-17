Affaire Mbappé : les détails fous de la somme demandée par Kylian Mbappé au PSG

Le conflit financier opposant Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain arrive dans un moment crucial de l’affaire puisque les deux parties sont actuellement en audience aux prud’hommes et demandent des sommes astronomiques. De son côté, le PSG réclame 180 M€ à Kylian Mbappé, qu’ils accusent de « leur avoir menti en promettant qu’il ne partirait pas libre de tout contrat », alors que le clan du capitaine de l’équipe de France réclame pas moins de 260 millions d’euros, d’après le détail financier émis par les avocats.

Dans le détail, on retrouve notamment 44,6 millions d’euros pour licenciement sans cause, 40,4 millions d’euros de prime de signature (avec les congés), 37,5 millions d’euros pour travail dissimulé, 37,5 millions d’euros pour harcèlement moral, 6,25 millions d’euros à titre d’indemnités de requalification des CDD en CDI, 13,65 millions d’euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis, 25,7 millions d’euros d’indemnités légales de licenciement, 19 millions d’euros de rappels de salaires et de congés pour les mois d’avril à juin 2024 ou encore 18,75 millions d’euros pour manquement à l’obligation de sécurité. S’ajoutent à cela d’autres montants qui portent donc le total à 260 millions d’euros réclamés par Kylian Mbappé au PSG.