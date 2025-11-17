Menu Rechercher
Fabian Ruiz se régale avec le PSG et l’Espagne

Il a mis du temps, mais Fabian Ruiz est enfin arrivé à se montrer aussi séduisant sur le terrain avec le Paris Saint-Germain qu’en sélection nationale. Pendant longtemps, le milieu de terrain se montrait plus en vue avec la Roja, tandis que Luis Enrique peinait à en tirer le meilleur avec les Rouge et Bleu.

Cette époque est désormais terminée et l’ancien pensionnaire du Napoli a affirmé se sentir bien dans ses chaussures aussi bien en club qu’en sélection. « Je me sens tout aussi à l’aise, les deux entraîneurs aiment avoir le ballon. J’ai la liberté de me joindre à l’attaque. Leur style me convient très bien », a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille d’Espagne-Turquie.

