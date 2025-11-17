PSG : le nouveau coup de pression de l’avocate de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et le PSG se retrouvent devant le Conseil des prud’hommes de Paris, où le joueur réclame «243 millions d’euros» à son ancien club, a affirmé son avocate Delphine Verheyden ce lundi soir sur France info. Elle assure que «ces salaires et ces primes sont dus», rappelant que l’attaquant de l’équipe de France demande le versement manquant de trois mois de salaire ainsi qu’une prime. «Il est déterminé», insiste-t-elle, soulignant que son client «a exécuté jusqu’à son terme son contrat de travail, et se retrouve avec trois mois de salaire et une prime qui ne lui ont pas été versés». Le PSG, de son côté, réclame 440 millions d’euros pour solder le litige.

L’avocate assure avoir «veillé à ne pas aller devant ce conseil des prud’hommes pour limiter ce contentieux», mais estime que c’est «le PSG qui a poussé pour que le dossier finisse aux prud’hommes». Interrogée sur l’existence supposée d’un accord verbal entre le club et Mbappé avant son départ à l’été 2024, Delphine Verheyden rappelle que la France est «un pays de droit écrit». «Lorsqu’on veut modifier un contrat de travail, il faut rédiger un avenant et les sphères sportives sont encore plus exigeantes, car il faut l’homologuer», explique-t-elle, précisant que cela n’a jamais été fait pour son client et que «le droit est le même pour tous».