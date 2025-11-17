La plaidoirie incendiaire des avocats de Kylian Mbappé contre le PSG

Un procès à plusieurs millions. Devant le conseil des prud’hommes de Paris, les avocats du Paris Saint-Germain et ceux de Kylian Mbappé étaient entendus dans le conflit opposant le capitaine des Bleus à son ancien club, contre lequel il réclame à son ex-employeur le versement de 55 millions d’euros d’impayés ainsi que la requalification de son CDD en CDI. Dans une longue plaidoirie, la partie Mbappé s’en est lourdement prise aux méthodes du Paris Saint-Germain et a demandé un total fou et détaillé de 260 millions d’euros au club champion d’Europe.

Éthan Mbappé retrouvé en larmes dans les vestiaires du PSG

La défense de Kylian Mbappé explique «un fond de méthodes qui s’apparentent à un film de Scorsese. Le PSG se croit au-dessus de tout ». Avant d’ajouter que « le PSG a une obsession : empêcher au joueur de partir libre», lui qui avait prolongé deux saisons à l’été 2022, avec une année en option «mentionnée dans le contrat qui était une promesse faite par le club, que le joueur serait libre d’accepter ou non», a-t-elle expliquée, avant de revenir sur la mise à l’écart du joueur le 21 juillet 2023 après avoir refusé de prolonger.

Elle explique qu’il lui a été dit qu’il ne rejouerait pas de la saison et que «l’acharnement peut commencer», a-t-elle évoqué en parlant d’un courrier reçu au mois d’août, où le club explique notamment que sa décision pourrait conduire à des licenciements au club. «La pression ne baisse pas, il est mis de côté pour la 1ère journée de Ligue 1. Il rencontre le même jour le président, devant l’entraîneur et le directeur sportif, pour lui mettre un autre coup de pression, et lui redire qu’il ne peut pas partir libre», expliquant qu’un avenant de prolongation de contrat d’un an a été adressé au joueur : «je vous l’ai dit tout à l’heure, le PSG croit que tout s’achète. C’est inédit, je n’ai jamais vu de club refuser d’appliquer les textes et les décisions qui s’imposent à lui.».

Le PSG se défend

Enfin, avant de terminer sa prise de parole, l’avocate est revenue sur les demandes financières liées au harcèlement moral, en évoquant notamment des brimades à l’encontre de son petit frère Ethan, que Kylian Mbappé aurait retrouvé en larmes, un jour, après un match du PSG où les deux frères évoluaient encore. En parlant «de méthodes de voyous de la part du PSG, avec des attaques de l’armée numérique constituée par le club parisien pour harceler des personnalités comme Kylian Mbappé».

De son côté, le Paris Saint-Germain demande environ 240 millions à son ancien attaquant, dont 180 millions d’euros en compensation d’un transfert avorté après une offre du club saoudien d’Al-Hilal de 300 millions d’euros. Une offre de transfert que le clan Mbappé assure ne jamais avoir vu. Cette offre est à l’origine de toute la discorde puisque le PSG assure, d’après ses avocats, vouloir «le transférer en pleine forme, on ne va pas l’envoyer au Japon mais dans le deuxième groupe (le "loft"). Il s’entraîne avec les jeunes joueurs, il n’est pas mis à l’écart. On a quelqu’un de déloyal, qui savait dès juillet 2022 qu’il ne voulait pas prolonger», a estimé la défense du PSG. «Kylian Mbappé vient réclamer des arriérés de salaire et en même temps, il demande que le système s’effondre (avec cette requalification de CDD en CDI). C’est le comble», ajoute les avocats parisiens, assurant que «ces 55 millions d’euros (demandés par Kylian Mbappé) ne sont absolument pas dus».