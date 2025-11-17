Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Italie : la sortie surprenante de Roberto De Zerbi sur Gattuso

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp
Italie 1-4 Norvège

Roberto De Zerbi n’a pas minimisé la situation actuelle de la Nazionale, actuellement contrainte de passer par les barrages pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Présent à la présentation du livre écrit par Giorgio Perinetti intitulé Quello che non ho visto arriva, l’entraîneur de l’OM a parlé sans détour d’« une période difficile », rappelant que « c’est la réalité » et que « ce sont des faits ». Pour lui, inutile de s’attarder sur les explications : « Comprendre les raisons n’est pas important ; nous devons simplement nous qualifier pour la Coupe du monde. » Un constat lucide et un rappel de l’urgence qui entoure la mission de la sélection italienne.

Dans ce contexte tendu, De Zerbi a affiché un soutien total à Gennaro Gattuso, actuel sélectionneur. Il estime que l’ancien milieu emblématique est parfaitement armé pour guider l’Italie dans cette phase délicate : « Gattuso est l’homme idéal, et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de mieux que lui pour l’Italie actuellement. » Une prise de position nette, qui traduit la confiance du technicien marseillais dans la capacité de Gattuso à insuffler l’énergie et la cohésion nécessaires au moment d’aborder ces barrages décisifs, à l’heure même où plusieurs observateurs ont émis de vives critiques à l’encontre du sélectionneur italien.

