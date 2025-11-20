La sortie cash d’un Bleu après l’escapade de Kylian Mbappé à Dubaï

Le crochet de Kylian Mbappé par Dubaï continue de faire du bruit depuis la semaine dernière. Touché à la cheville selon le staff médical des Bleus, le Madrilène avait été libéré pour la deuxième rencontre comptant pour du beurre en Azerbaïdjan (1-3). De nombreux observateurs, journalistes, ou même anciens joueurs y ont alors vu un passe-droit accordé au capitaine tricolore, ce que conteste Brice Samba, présent dans le groupe France.

«C’est vous qui polémiquez. Nous on n’a pas de souci avec ça. Je ne sais pas ce qui s’est passé ni ce qu’ils se sont dit avec le coach. Si le coach dit qu’il a vraiment mal à la cheville, c’est qu’il a vraiment mal. Je ne vois pas pourquoi on inventerait des choses, a réagi le portier de Rennes ce jeudi en conférence de presse. Je vois des polémiques comme quoi Kylian aurait des passe-droits mais personne n’a de passe-droits en équipe de France. On connaît le champion qu’il est. Moi je ne vais pas entrer dans les détails. Il faudra poser la question au coach. Mais les faits sont là, tout simplement.»