France-Îles Féroé : les compositions officielles

Suite des éliminatoires de l’EURO 2027 pour les Bleuets, accrochés par la Suisse vendredi à Lausanne (1-1). Largement vainqueurs lors du match aller (6-0), les hommes de Gérald Baticle reçoivent les Îles Féroé à Grenoble avec pour objectif de prendre le commandement du groupe C. L’entraîneur des Espoirs profite de la faible opposition supposée pour faire tourner son 11.

Dans les buts, Jaouen enchaînera, après avoir remplacé Risser (blessé à la tête et rentré à Lens) dès le début du match face aux Helvètes. On compte au total 8 changements dans la composition du sélectionneur des Bleuets, dont l’équipe devrait continuer à s’articuler en 4-3-3. Seul Yoro en défense centrale, Ugochukwu au milieu et le capitaine Tel démarreront parmi les titulaires en Suisse. À noter la première titularisation de Kroupi, l’attaquant de Bournemouth auteur de l’égalisation vendredi, sur l’aile gauche de l’attaque.

En face, devrait se dresser une équipe en 3-4-3, quasiment la même que celle qui a perdu son dernier match de groupes face à la Suisse le 14 octobre dernier (1-3), à une exception : Guilfoss relaie Reynheim à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

France (4-3-3) : Jaouen - Kumbedi, Zeze, Yoro, Belocian - Atangana, Ugochukwu, Bouabré - Tel (cap.), Meïté, Kroupi.

Îles Féroé (3-4-3) : Armgrimsson - Vilhelmsen, Mouritsen, Arngrimsson - Thorleifsson, Hellisdal, Atlason, Jonsson - Samuelsen (cap.), Guilfoss, Sorensen.