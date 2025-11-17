Qualifs Euro Espoirs : les Bleuets s’imposent sans briller face aux Îles Féroé

Ce lundi, l’Équipe de France Espoirs avait besoin d’une victoire face aux Iles Féroé pour s’emparer provisoirement de la première place de son groupe. Face au leader du groupe, les hommes de Gérald Baticle n’avaient pas le droit à l’erreur pour ne pas compromettre leurs derniers espoirs de qualification à l’Euro Espoirs. Ainsi, l’ancien coach d’Angers a aligné une équipe compétitive avec une attaque composée de Mathys Tel, Mohamed Meïté et Eli Junior Kroupi. Et d’entrée, cette stratégie offensive a payé avec un allant qui a posé beaucoup de problèmes aux visiteurs.

Trouvé dans le dos de la défense, Kroupi s’est présenté face au gardien féroïen et a enroulé de l’autre côté. Finalement, Armgrimsson a eu le réflexe parfait pour détourner cette tentative (7e). De l’autre côté, les visiteurs ont commencé à menacer les Français et Hellisdal n’a pas cadré sur un caviar de Gulfoss (13e). Après cette alerte, les Bleuets se sont remis vers l’attaque et se sont montrés très menaçants vers Armgrimsson. Alors que Bouabré a raté le cadre (25e), le gardien féroïen s’est encore interposé face à Kroupi (30e). Finalement, la chance a enfin souri aux Bleuets.

Mathys Tel permet aux Bleuets de s’emparer de la première place de son groupe

Puissant, Meïté s’est frayé un chemin dans la surface avant d’adresser un centre en retrait qui touche la main de Jonsson. L’opportunité parfaite pour Mathys Tel de prendre à contre-pied le gardien adverse (1-0, 37e) et d’ouvrir le score. Enfin récompensés après avoir dominé grâce à une attaque intéressante et des joueurs inspirés, la France est rentrée aux vestiaires avec un but d’avance. Au retour des vestiaires, le spectacle n’a pas été forcément au rendez-vous. Moins tranchants, les Bleuets s’en sont remis aux inspirations de Bouabré, véritable dynamiteur des Bleuets ce lundi soir.

De l’autre côté, les îles Féroé n’ont pas montré grand-chose pour revenir dans la partie. Malgré un baroud d’honneur lors du dernier quart d’heure avec un pressing plus agressif, les joueurs adverses n’ont pas réussi à faire la différence. Et malgré une grosse occasion en fin de rencontre de Miezan (89e), les îles Féroé ne sont pas revenues dans la partie et ont donc concédé une défaite logique. De son côté, les Bleuets ont repris la première place du groupe provisoirement et ont fait une excellente opération dans la course aux qualifications pour le prochain Euro.