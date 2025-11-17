Fabian Ruiz réagit à son absence parmi les 11 finalistes de The Best

Présent face aux médias à la veille de la rencontre opposant l’Espagne à la Turquie (dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026), Fabian Ruiz a été interrogé sur le concours FIFA-The Best. Absent des 11 nommés à la victoire finale, le milieu de terrain du PSG a pris la chose avec philosophie.

« Les récompenses individuelles ne dépendent pas de moi. J’essaie toujours de travailler et quand on est nommé, c’est le reflet de votre travail. J’essaie toujours d’être au meilleur niveau et je veux continuer à ce niveau », a-t-il confié en conférence de presse.