Menu Rechercher
Commenter 45
Officiel

Le classement final du Ballon d’Or 2025 !

Par Kevin Massampu
2 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Après des semaines de spéculations, le nom du 69e Ballon d’Or est enfin connue. Auteur d’une saison 2024/2025 extraordinaire sur le plan collectif avec le Paris Saint-Germain et le plan individuel, Ousmane Dembélé a été sacré ce lundi soir, au Théâtre du Châtelet (Paris). L’international français succède à Rodri, vainqueur surprise de l’édition précédente. Derrière lui, Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne) et Vitinha (PSG / Portugal) complètent le podium.

La suite après cette publicité
Ballon d'Or
OUSMANE DEMBÉLÉ IS THE 2025 MEN'S BALLON D'OR!

#ballondor
Voir sur X

La suite du top 10 se compose de Mohamed Salah (4e), Raphinha (5e), Achraf Hakimi (6e), Kylian Mbappé (7e), Cole Palmer (8e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). À noter côté tricolore, la 14e place pour Désiré Doué et la 30e place de Michaël Olise, pour leur première nomination dans le top 30.

Le top 30

1) Ousmane Dembélé (PSG / France)

2) Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)

3) Vitinha (PSG / Portugal)

4) Mohamed Salah (Liverpool / Égypte)

5) Raphinha (FC Barcelone / Brésil)

6) Achraf Hakimi (PSG / Maroc)

7) Kylian Mbappé (Real Madrid / France)

8) Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)

9) Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City / Italie)

10) Nuno Mendes (PSG / Portugal)

11) Pedri (FC Barcelone / Espagne)

12) Khvicha Kvaratskhelia (Naples, PSG / Georgie)

13) Harry Kane (Bayern Münich / Angleterre)

14) Désiré Doué (PSG / France)

15) Viktor Gyökeres (Sporting Portugal, Arsenal / Suède)

16) Vinicius Junior (Real Madrid / Brésil)

17) Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)

18) Scott McTominay (Naples / Écosse)

19) João Neves (PSG / Portugal)

20) Lautaro Martinez (Inter / Argentine)

21) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinée)

22) Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)

23) Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)

24) Fabián Ruiz (PSG / Espagne)

25) Denzel Dumfries (Inter / Pays-Bas)

26) Erling Haaland (Manchester City / Norvège)

27) Declan Rice (Arsenal / Angleterre)

28) Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

29) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Allemagne)

30) Michaël Olise (Bayern Münich / France)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (45)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ousmane Dembélé
Lamine Yamal
Achraf Hakimi
Raphinha
Pedri
Vitinha

En savoir plus sur

Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Lamine Yamal Lamine Yamal
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Raphinha Raphinha
Pedri Pedri
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier