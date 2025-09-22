Le classement final du Ballon d’Or 2025 !

Après des semaines de spéculations, le nom du 69e Ballon d’Or est enfin connue. Auteur d’une saison 2024/2025 extraordinaire sur le plan collectif avec le Paris Saint-Germain et le plan individuel, Ousmane Dembélé a été sacré ce lundi soir, au Théâtre du Châtelet (Paris). L’international français succède à Rodri, vainqueur surprise de l’édition précédente. Derrière lui, Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne) et Vitinha (PSG / Portugal) complètent le podium.

La suite du top 10 se compose de Mohamed Salah (4e), Raphinha (5e), Achraf Hakimi (6e), Kylian Mbappé (7e), Cole Palmer (8e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). À noter côté tricolore, la 14e place pour Désiré Doué et la 30e place de Michaël Olise, pour leur première nomination dans le top 30.

Le top 30

1) Ousmane Dembélé (PSG / France)

2) Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)

3) Vitinha (PSG / Portugal)

4) Mohamed Salah (Liverpool / Égypte)

5) Raphinha (FC Barcelone / Brésil)

6) Achraf Hakimi (PSG / Maroc)

7) Kylian Mbappé (Real Madrid / France)

8) Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)

9) Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City / Italie)

10) Nuno Mendes (PSG / Portugal)

11) Pedri (FC Barcelone / Espagne)

12) Khvicha Kvaratskhelia (Naples, PSG / Georgie)

13) Harry Kane (Bayern Münich / Angleterre)

14) Désiré Doué (PSG / France)

15) Viktor Gyökeres (Sporting Portugal, Arsenal / Suède)

16) Vinicius Junior (Real Madrid / Brésil)

17) Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)

18) Scott McTominay (Naples / Écosse)

19) João Neves (PSG / Portugal)

20) Lautaro Martinez (Inter / Argentine)

21) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinée)

22) Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)

23) Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)

24) Fabián Ruiz (PSG / Espagne)

25) Denzel Dumfries (Inter / Pays-Bas)

26) Erling Haaland (Manchester City / Norvège)

27) Declan Rice (Arsenal / Angleterre)

28) Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

29) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Allemagne)

30) Michaël Olise (Bayern Münich / France)