Man City a fixé la visite médicale d’Antoine Semenyo

Manchester City est tout proche de s’offrir sa première recrue de l’année 2026. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont craqué pour Antoine Semenyo (25 ans). Ce mardi soir, Sky Sports annonce qu’une étape va être franchie. Ainsi, la publication anglaise assure que des démarches officielles vont être entreprises mercredi soir. Ensuite, Semenyo, dont la clause libératoire de 75 M€ expire vendredi, passera la traditionnelle visite médicale jeudi. Si tout se passe bien, il signera ensuite son contrat avec les Skyblues.

Bournemouth recevra Tottenham, ce mercredi (20h30). Une rencontre qui devrait marquer la dernière apparition du Ghanéen avec les Cherries, comme l’a indiqué Andoni Iraola. « Si vous me demandez mon avis personnel, avec tout le bruit, je pense que ce pourrait être son dernier match, mais je ne peux pas le garantir. C’est mon avis parce que je comprends le marché et le bruit autour. Pour le moment, il n’y a pas d’accord, rien n’est signé, donc pour moi, c’est encore notre joueur et j’espère qu’il continuera. »