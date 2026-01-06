Menu Rechercher
Crystal Palace : Oliver Glasner ferme la porte à MU

Annoncé parmi les potentiels successeurs de Ruben Amorim à Manchester United, Oliver Glasner a tenu à calmer les rumeurs. En conférence de presse avant le match de Crystal Palace face à Aston Villa, mercredi (21 heures), le technicien autrichien a estimé qu’il n’y avait aucun sens à commenter les spéculations l’envoyant à Old Trafford, rappelant fermement qu’il est aujourd’hui le manager des Eagles. L’Autrichien arrive toutefois en fin de contrat l’été prochain, mais assure que cela ne l’empêcherait pas de terminer la saison avec les Eagles.

« Je suis l’entraîneur de Crystal Palace. Cela n’a aucun sens et c’est une perte de temps pour vous de me poser d’autres questions à ce sujet. Vous pouvez signer un nouveau contrat. Les entraîneurs de la Premier League l’ont fait l’année dernière, ils ne sont plus entraîneurs aujourd’hui. Nous pouvons remporter des trophées, vous n’êtes plus entraîneur là-bas. La durée d’un contrat n’a aucune importance », a-t-il assuré. Glasner reste l’un des favoris de la direction des Red Devils pour remplacer Amorim.

