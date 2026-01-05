Manchester United a une short-list sexy de 12 entraîneurs pour son banc maudit

Depuis le départ du légendaire Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United a plus changé d’entraîneur que gagné de titres. Une dure réalité. Et pourtant, cela est bien vrai. Ces 13 dernières années, les pensionnaires d’Old Trafford ont remporté 7 trophées majeurs. Une période durant laquelle ils ont aussi connu une malédiction puisque 10 coaches, dont 2 intérimaires, sont passés au club. Après l’Ecossais aux 38 titres et aux 1500 matches sur le banc anglais, David Moyes a été le premier à tenter sa chance. Mais il n’est resté en poste que de juillet 2013 à avril 2014. Après l’intérimaire Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy (intérim) et enfin Ruben Amorim ont enfilé le costume d’entraîneur de MU. Un costume que beaucoup pensaient taillé sur mesure pour le Portugais.

Sir Jim Ratcliffe le premier. Habitué à jouer l’avare dans le Théâtre des Rêves, l’homme d’affaires britannique, qui a aussi dans sa penderie un costume de fantôme qu’il n’hésite pas à sortir à l’OGC Nice, a mis le paquet pour convaincre Amorim, un coach qui montait et qui réalisait un excellent travail au Sporting CP. Finalement, ce pari n’a pas payé, aussi bien pour Amorim, qui dirigeait une très grosse cylindrée pour la première fois, que pour les Mancuniens, qui n’ont visiblement pas misé sur le bon cheval. Les dirigeants des Red Devils, dont certains passent pour des clowns aux yeux de certains supporters qui n’en peuvent plus, vont devoir se mettre en quête d’un successeur alors que Darren Fletcher assurera l’intérim.

Glasner, un favori qui se dégage déjà ?

La presse anglaise a d’ailleurs déjà des noms et des idées pour prendre le relai dans le nord de l’Angleterre. Le Telegraph a été le premier à dégainer avec une sacrée liste où on retrouve le nom d’Enzo Maresca, fraîchement sur le marché après son départ de Chelsea. Libres, Xavi, Michael Carrick et l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, sont cités. Idem pour Zinedine Zidane, qui a l’équipe de France en ligne de mire. Unai Emery, dont le travail à Aston Villa est très apprécié, est aussi suivi. Mais l’Espagnol sera difficile, voire impossible à déloger de Birmingham. Kieran McKenna (Ipswich), Roberto De Zerbi (OM), qui a déjà été en contact avec le club quand il officiait à Brighton, sont aussi nommés. Mais c’est Oliver Glasner, en fin de contrat cet été à Crystal Palace, qui est le favori selon le Telegraph. Idem pour The Independent. Le coach des Eagles est également dans la liste dévoilée par The Sun.

Le tabloïd rappelle que l’Autrichien, qui fait un excellent travail à Crystal Palace, a été lié à MU quand cela a commencé à sentir mauvais pour Ruben Amorim. Il a toujours les faveurs des dirigeants. Mais il n’est pas le seul profil qui plaît. Outre Xavi, Enzo Maresca et Gareth Southgate qui sont aussi cités par The Sun, Andoni Iraola, qui fait du bon boulot à Bournemouth, est dans la short-list. Idem pour Eddie Howe, qui est sous pression à Newcastle où il a pourtant accompli un travail remarquable. Outre les 12 techniciens évoqués, The Sun ajoute que Darren Fletcher, qui dirige les U18 et qui assurera l’intérim, pourrait être l’invité surprise. Mais il semble être hors course, lui qui a encore trop peu d’expérience pour prétendre à ce banc autrefois prestigieux. À présent, il ressemble à un siège éjectable permanent et maudit.