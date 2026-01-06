Côte d’Ivoire - Burkina Faso : les compositions officielles

Ce mardi, c’est la fin des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. On termine par une rencontre fratricide entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Les Éléphants s’articulent dans un 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka et Ghislain Konan. Le milieu de terrain est assuré par Franck Kessié, Christ Inao Oulaï et Ibrahima Sangaré. Devant, Evann Guessand est soutenu par Amad Diallo et Yan Diomandé.

De leur côté, les Étalons s’organisent dans un 5-3-2 avec Hervé Koffi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Steeve Yago, Adamo Nagalo, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et Arsène Kouassi. Saïdou Simporé et Cyriaque Irié composent l’entrejeu avec Ismahila Ouédraogo en sentinelle. En pointe, Lassina Traoré est épaulé par Dango Ouattara.

Les compositions

Côte d’Ivoire : Y. Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Kessié, Sangaré, Inao – Diallo, Guessand, Diomandé

Burkina Faso : Koffi - Yago, Nagalo Tapsoba, Dayo, Kouassi - Simporé, Ouédraogo, Irié - Lassina, Ouattara