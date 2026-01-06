Mercato : les 5 dossiers qui mettent en danger le Bayern Munich

Le Bayern Munich charbonne. Cet hiver, les pensionnaires de l’Allianz Arena scrutent le marché comme à peu près tous les clubs. Mais le plus gros chantier des pensionnaires de l’Allianz Arena concerne surtout les prolongations de contrat. Les dirigeants bavarois aiment habituellement anticiper et tout régler bien avant la dernière année de contrat de leurs joueurs afin d’éviter de se retrouver dans une position délicate. Ils ont été marqués par les cas David Alaba, Robert Lewandowski et plus récemment par le feuilleton Alphonso Davies. Pour lui, tout s’est bien terminé, bien qu’il ait ensuite subi une grave blessure. Courtisé par le Real Madrid, le Canadien a été tout proche de s’en aller l’an passé.

La suite après cette publicité

Mais les Munichois sont parvenus à sécuriser sa prolongation de contrat. En 2026, le club entraîné par Vincent Kompany va devoir prendre d’importantes décisions concernant plusieurs éléments de son groupe, à commencer par Manuel Neuer (39 ans). Mythique portier du club, il sera libre le 30 juin prochain. Interrogé récemment à ce sujet, il a confié : « pas encore. Je préfère prendre mon temps. Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu ». En parallèle, le Bayern Munich explore le marché des gardiens. En Allemagne, le nom de Mike Maignan, en fin de contrat à l’AC Milan, est mentionné.

La suite après cette publicité

Un chantier colossal

Également spécialiste du poste, Sven Ulreich (37 ans) est dans la même situation contractuelle. Mais son cas est jugé moins prioritaire. Comme les deux portiers, Dayot Upamecano (27 ans) est à la croisée des chemins. Le Français est devenu un leader en défense. Kompany et le club comptent sur lui. Mais le Real Madrid, avec lequel un accord verbal a été trouvé, et le PSG poussent en coulisses. Récemment, nous vous avons expliqué sur notre site que le joueur et le Bayern Munich sont d’accord sur tous les points financiers. Mais ils ne se sont pas encore entendus sur la clause libératoire du défenseur. Ce dernier voudrait qu’elle soit incluse dès cet été, quand les Allemands militent pour qu’elle soit applicable l’été suivant. Raphaël Guerreiro (32 ans) mais aussi Serge Gnabry (30 ans) et Leon Goretzka (30 ans) sont aussi à un tournant. Concernant les deux derniers joueurs cités, Max Eberl, le directeur sportif du club, a laissé la porte ouverte à toutes les options.

« Oui, sans vouloir fixer de délai pour une décision. Nous avons eu des discussions préliminaires avec les deux joueurs et leurs agents. Tout est possible et il n’y a pas de date limite pour aucun des deux ». Pour Gnabry, auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues, Sky Germany a évoqué des échanges concernant une prolongation jusqu’en 2028. Pour Goretzka, qu’on annonce sur le départ depuis plusieurs années et dont la prolongation semble "improbable" bien qu’il soit très important dans le groupe et pour Kompany, des clubs se positionnent déjà. Naples et le Barça, où officie Hansi Flick qu’il connaît très bien, sont cités comme des candidats à sa venue par le média allemand. En plus de devoir gérer l’avenir de leur star Harry Kane (32 ans), en fin de contrat en 2027, le Bayern Munich a déjà 6 dossiers, dont 5 dangereux (Neuer, Upamecano, Gnabry, Goretzka et Guerreiro) à régler cet hiver ou au plus tard avant la fin de la saison.