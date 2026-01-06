Ligue 1
Nantes fait marche arrière pour Samuel Gigot
Cet hiver, le FC Nantes veut du sang neuf. Après Deiver Machado et Rémy Cabella, d’autres renforts sont attendus, notamment en défense centrale. Comme indiqué en Italie et confirmé par nos soins, les Canaris ont coché le nom de Samuel Gigot (32 ans).
Le joueur, qui n’a plus de temps de jeu à la Lazio, est ouvert à un départ cet hiver. Mais selon nos informations, cette piste ne devrait pas aller plus loin du côté de Nantes. C’est en tout cas la tendance ce mardi. Il reste à savoir si elle se confirmera dans le futur.
